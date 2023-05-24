الداخلية تضبط شخصا يبيع المنشطات أون لاين

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالترويج ل بيع منشطات محظور تداولها عبر موقع "فيس بوك"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يبدى من خلالها المُعلن استعداده لبيع أدوية ومنشطات "مجهولة المصدر وضارة بالصحة العامة" مقابل مبلغ مالى، وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن ضبط المذكور مقيم بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول – مبلغ مالى - كمية كبيرة من عبوات المنشطات وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.