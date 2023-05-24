"الحاج" ممثلا عن وزير الكهرباء بمؤتمر الهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور شريف الجوهرى المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية، أنه في إطار مشاركة مصر في الأنشطة الدولية ومنها مشاركتها في أنشطة الهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس، أناب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية لحضورالمجلس التنفيذي للمجلس21 والمؤتمر العام الـ35 للهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس بمشاركة أربعة عشر دولة عربية وهي : الأردن، البحرين، تونس، السعودية، السودان، سوريا، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، موريتانيا، اليمن .

وأوضح الجوهرى، فى بيان له اليوم أن المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية يختص بتنفيذ الأهداف والسياسات الواردة في اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطاقة الذرية، ويقوم بتعيين مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وتجديد تعيينهم أو إنهائه. كما يقوم المجلس بدراسة ما تحيله إليه أية دولة من الدول الأعضاء أو المؤتمر العام أو المدير العام للهيئة من مواضيع تتصل بطبيعة نشاطه ويتخذ قراراته بشأنها .

وسيشمل جدول أعمال الدورة العادية الحادية والسبعين للمجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية إنتخاب رئيس ونائب رئيس الدورة، التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التعاون مع المعهد المشترك للبحوث النووية JINR، المؤتمر العربي السادس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية 2024، استضافة المنتدى العربي السابع حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية، وكذلك مناقشة الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية الماضية وسوف يعقد المجلس التنفيذي في الفترة من 25 حتى 27 مايو 2023.

ويشارك الدكتور عمرو الحاج القاهرة فى الاجتماع الفني للخبراء لوضع الخطط التنفيذية للاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية جتى عام 2030 والذي سيعقد بمدينة الحمامات بتونس قبل المجلس التنفيذي في الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023. ويهدف هذا الاجتماع إلى وضع الخطوط العريضة للخطط التنفيذية واقتراح المشروعات في مجالات الاستراتيجية والتي تشمل الموارد المائية والأمن الغذائي والصحة والبيئة والطاقة وختاماً الصناعة والتعدين.