اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مايو 2023 03:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الجيش الثالث ينظم عدداً من القوافل الطبية والبيطرية المجانية بوسط وجنوب سيناء

الأربعاء، 24 مايو 2023 02:26 م
الجيش الثالث ينظم عدداً من القوافل الطبية والبيطرية المجانية بوسط وجنوب سيناء الجيش الثالث ينظم عدداً من القوافل الطبية والبيطرية المجانية بوسط وجنوب سيناء
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل ودعم المجتمع المدنى فى كافة ربوع مصر قامت قيادة الجيش الثالث الميدانى بالتنسيق مع محافظتى شمال وجنوب سيناء بدفع عدد من القوافل الطبية المجانية لتقديم الخدمة العلاجية للمواطنين بمناطق وسط وجنوب سيناء، حيث قامت القوافل بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم فى مختلف التخصصات بمشاركة نخبة من الاستشاريين والأطباء والتمريض .
 
كما تم دفع عدد من القوافل البيطرية لتقديم الدعم العلاجى والوقائى للحفاظ على ممتلكات المواطنين القاطنين بعدد من القرى والتجمعات السكانية والمناطق النائية ، حيث أعرب أهالى سيناء عن تقديرهم لجهود القوات المسلحة ودورها فى دعم القطاع المدنى وتوفير المناخ الآمن على أرض سيناء الغالية .
 
يأتى ذلك انطلاقاً من الثوابت الوطنية الراسخة التى تحكم العلاقة بين القوات المسلحة والمواطنين من أهالى سيناء باعتبارهم جزءًا أصيلاً ومكملاً للقوات المسلحة فى حماية الوطن وصون مقدساته .
 
 

الجيش الثالث

قوافل طبيه

الجيش المصرى

القوات المسلحه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة