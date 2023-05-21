خليك واعى.. لا صحة لإلغاء صرف الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين (إنفو جراف)

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية لشهر يونيو المقبل، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.



لا صحة لإلغاء صرف الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين لشهر يونيو

أكدت التموين أنه لا صحة لإلغاء صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية لشهر يونيو المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية بقيمة تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه حتى 30 يونيو 2023، والذي يستفيد منه ما يقرب من 35 مليون شخص موزعين على 8 ملايين بطاقة، مُوضحةً أنه يمكن لكافة أصحاب البطاقات التموينية صرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائي من كافة منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.