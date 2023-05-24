اعترافات سائق سرق أموال مصنع فى القاهرة: "ضعفت أمام الفلوس وطمعت"

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

لم يصن "العيش والملح"، وقرر الاستيلاء على أموال صاحب مصنع يعمل لديه سائقا، حيث جلس السائق مع نفسه يفكر ويدبر، حتى هداه شيطانه الأشر، لحيلة ماكرة، مفادها اختلاق واقعة تعرضه للسرقة للاستيلاء على أموال المصنع.

بدموع واهية، ذهب السائق لصاحب المصنع يشكو له تعرضه للسطو أثناء احضار الأموال، ورغم أن مالك المصنع اقتنع برواية السائق الكاذب، إلا أن رجال المباحث ـ لدى إبلاغهم ـ لم يقتنعوا أبدا بهذه الرواية، لا سيما بعدما أكد السائق أن السيارة التي كان يستقلها المسلحون الذين نفذوا الجريمة لا تحمل أية أرقام، ولم يدلي بأية أوصاف لهم، وبالضغط عليه، انهار واعترف بارتكابه للجريمة، مؤكدا اختلاقه للواقعة، بعدما ضعف أمام الأموال وطمع فيها.

ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه باختلاق واقعة تعرضه للسرقة بقصد الاستيلاء على مبلغ مالى ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من مالك مصنع ملابس "يحمل جنسية إحدى الدول"، سائق "يعمل طرف الأول" وقرر الأول بأنه حال تواجدهما بدائرة القسم طلب من الثانى التوجه لمنزله بمحافظة الجيزة لإحضار مبلغ مالى، وعقب قيامه باستلام المبلغ تواصل معه هاتفياً وأخبره بأنه أثناء سيره بطريق العين السخنة بدائرة القسم فوجىء بقيام مجهولين يستقلون سيارة "لم يتمكن من التقاط أرقام لوحاتها" باستيقافه منتحلين صفة رجال شرطة والتعدي عليه بالضرب والاستيلاء على المبلغ المالى ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين عدم صحة رواية السائق المذكور، وبإعادة مناقشته عدل عن أقواله وقرر باختلاقه لواقعة السرقة ، وأقر بإخفائه المبلغ بمسكنه بدائرة قسم شرطة الزاوية عقب استلامه، وبإرشاده تم ضبط المبلغ المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.