ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 16855 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 3053 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 20095 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 7051 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 3071 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 4623 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير 100 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة سبيد ميديكال 1.1 مليون سهم، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 39.5 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 200 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة حق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2 عدد 1.1 مليون سهم.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة ب البورصة المصرية ، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت الشركة المصرية للصناعات الدوائية-إيبيكو، صافي مبيعات بلغت 992.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 927.37 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي بنسبة نمو 7.01%، ووزعت ما بين 532.9 مليون مبيعات السوق المحلي، و88 مليون المناقصات، و370.6 مليون مبيعات التصدير، وبلغ صافي الربح بعد ضريبة الدخل 188 مليون جنيه بنسبة نمو 8%.

وحققت شركة ابن سينا فارما، صافي مبيعات بلغت 6.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 5.3 مليار جنيه، وبلغ صافي أرباح الفترة 72.2 مليون جنيه مقارنة مع 58.8 مليون جنيه.

في سياق منفصل قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن مجلس إدارة الشركة وافق على تقديم عرض للاستحواذ على نسبة 100% من أسهم رأسمال إحدى الشركات غير المقيدة بالبورصة المصرية، والتي تعمل في نشاط الصناعات الغذائية ، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تقديم وتحديد شروط العرض واتخاذ الإجراءات اللازمة، وبصدد الانتهاء من كافة الإجراءات.

كما أعلنت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، توقيع شركة كونكريت للملابس الجاهزة-إحدى الشركات التابعة المملوكة بنسبة 91.6%- مذكرة تفاهم مع شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية؛ لدراسة إمكانية بيع عقار مملوك لها إلى شركة المصريين للاستثمار.