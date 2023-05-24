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إلقاء القبض على عامل بحوزته هيروين وسلاح ناري بكفر الشيخ

الأربعاء، 24 مايو 2023 11:07 م
إلقاء القبض على عامل بحوزته هيروين وسلاح ناري بكفر الشيخ متهم- أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، من ضبط عامل، له معلومات جنائية؛ لاتهامه بحيازة كمية من مسحوق الهيروين المخدر وسلاح ناري غير مرخص.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد ضبط «ن.ن» 29 سنة، مقيم دائرة مركز شرطة كفر الشيخ، سبق اتهامه في 5 قضايا ما بين سرقة بالإكراه ومخدرات.

وألقى ضباط المباحث القبض على المتهم، عقب تقنين الإجراءات، وبحوزته سلاح ناري «فرد خرطوش»، و4 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين تزن 750 جراماً، ومبلغ مالي.

وتحرير المحضر رقم 6657 لسنة 2023م، جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، وأخطرت جهات التحقيق.


 

 


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