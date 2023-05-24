إصابة 6 أشخاص إثر وقوع حادثى سير بالطريق الصحراوى فى البحيرة

أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى سير بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى بطريق وادى النطرون العلمين بالبحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون المركزى، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

كما أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.