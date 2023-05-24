إصابة 5 في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 5 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين الروس بحوالي 2 كيلو، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الغربي بعد كمين الروس ب2 كيلو، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 5 مواطنين وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.