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إصابة 13 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 24 مايو 2023 12:47 م
إصابة 13 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر حادث ميكروباص ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

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أصيب 13 شخصا بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق الصحراوى نطاق مدينة 6 أكتوبر، حيث تم نقلهم للمستشفى، وحرر محضرا بالواقعة.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الصحراوى فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 13 شخصا ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

 

 

 


انقلاب ميكروباص

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

طريق الصحراوى

أكتوبر




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