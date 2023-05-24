اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مايو 2023 11:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

الأربعاء، 24 مايو 2023 10:44 ص
إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم حادث - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 13 شخصا في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق بني سويف الزراعي، في نطاق محافظة الفيوم ، وتم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق بني سويف الزراعي في نطاق محافظة الفيوم، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 13 شخصا، تم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
 
 
 
 
 



 

 


حوادث الطرق بالفيوم

مستشفي الفيوم العام

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة