إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

أصيب 13 شخصا في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق بني سويف الزراعي، في نطاق محافظة الفيوم ، وتم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق بني سويف الزراعي في نطاق محافظة الفيوم، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 13 شخصا، تم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.