إحالة ملاحظين للتحقيق لتقديمهما تسهيلات للطلاب بامتحان الإعدادية فى قنا

قنا صابر سعيد

أحال أبو الوفا عبد السلام دردير، مدير تعليم نجع حمادى بقنا، ملاحظين للتحقيق بإحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بنجع حمادى، لافتا إلى أن إحالة الملاحظين للتحقيق جاء بعد تقديمهما تسهيلات لبعض الطلاب فى اللجان، لافتًا أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العام 9528 طالبا وطالبة، موزعين على 52 لجنة على مستوى الإدارة.

وشدد مدير عام الإدارة على ضرورة الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، والتصدى لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية بتطبيق اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة، بالإضافة إلى حضور الملاحظين والمراقبين قبل بداية اللجان.

وأكد الدردير على أنه تم تشكيل غرفة عمليات فرعية بالإدارة، متصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، على مدار الساعة لمتابعة سير امتحانات نهاية العام الدراسى للشهاده الإعدادية وذلك للاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة والأجواء الآمنة ومتابعة دخول الطلاب داخل اللجان وتسلم أوراق الأسئلة فى المواعيد المحددة.