أمن سوهاج يكشف غموض العثور على جثة عامل زراعى مقتولا داخل منزله بطما شمال سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من كشف غموض العثور على جثة عامل زراعى بغرفة بالطابق الأرضى وبه جروح متهتكة بالرأس والرقبة حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة موظف تربطه به صلة قرابه حيث قام بالتعدى عليه باستخدام بلطه عقب التسلل عبر النافذة بسبب خلافات سابقة بينهما، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة عامل زراعى داخل مسكنه وبها إصابات بالرأس والرقبة وذلك بدائرة مركز شرطة طما شمالى محافظة سوهاج وتم التوصل إلى الجانى وضبطه وتم ضبط السلاح المستخدم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال والعقيد وكيل الفرع وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما ورد بلاغ من المدعو ياسر م ع م 20 سنة طالب ويقيم بناحية التل الزوكي دائرة مركز طما باكتشافه مقتل شقيقه المدعو أحمد م ع م 30 سنة عامل زراعي ويقيم بذات الناحية بمنزلهما .

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما لمكان الواقعة وتبين وجود جثة المذكور علي الأرض بغرفة بالطابق الأرضي تستغل كمضيفة، مرتديا كامل ملابسة وتبين إصابته " بجروح قطعية متهتكة بالرأس والرقبة".

تم فحص المنزل وتبين أنه مكون من طابقين أرضي وعلوي والطابق الأرضي مكون من "2" مضيفة ويقطن بالطابق العلوي المبلغ ووالدته المدعوة نادية ع م 55 سنة ربة منزل وشقيقتهما المدعوة جهاد م ع م 18 سنة طالبة، وتبين وجود فسخ بأحدي النوافذ المطلة علي المضيفة وعدم وجود ثمة بعثره بمحتوياتها.

وبإعادة مناقشة المبلغ بمعرفة ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما المبلغ بأن شقيقه المذكور يقيم بالطابق الأرضي بمفردة وعند قيامه بإيقاظه صباح اليوم اكتشف إصابته ووفاته ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي طما المركزي.

ونظرا لما تشكله الواقعة من خطر على الأمن العام تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة وتم وضع خطة بحث هادفه كان من أهم أركانها التوصل إلى أخر شاهد رؤية للواقعة وبحث خلافات النجنى عليه مع الغير وعلاقاته مع أهليته وأصدقائه وجيرانه وفحص كاميرات المراقبة بالشارع والشوراع المحيطة.

ونظرا للتطبيق الجيد لخطة البحث توصلت تحريات فريق البحث إلي أن مرتكب الواقعة زوج عمة المجني عليه المدعو طلعت ع ع ى 58 سنة موظف ويقيم بذات الناحية تم استهدافه و تم ضبطه وبمواجهته اعترف بصحة المعلومات التي تم التوصل إليها وأقر بارتكاب الواقعة.

وعلل ذلك بسبب قيام المجني عليه بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بفروة الرأس منذ فتره مما أثار حفيظته ورغبته في الانتقام فقد عقد العزم علي التخلص منه وقتله وبتاريخ الواقعة قام بالتسلل لداخل المنزل عن طريق فسخ أحدي النوافذ المطلة علي المضيفة والتعدي علي المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض " بلطه " كان قد أعدها مسبقاً مما أدي لحدوث إصابته التي أودت بحياته، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة سلاح أبيض " عبارة عن بلطة" تم التحفظ عليها وتحريزها وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.