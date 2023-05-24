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"أبناء الكتعة" يتساقطون.. حبس المتهمين بإجبار الأطفال على التسول بالجيزة

الأربعاء، 24 مايو 2023 04:26 م
"أبناء الكتعة" يتساقطون.. حبس المتهمين بإجبار الأطفال على التسول بالجيزة التسول _ ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذان من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

 

وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه .

 

نجحت الداخلية في ضبط المتهمين بإجبار الأطفال بالتسول بالجيزة حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام شخصين مقيمان بمحافظة الجيزة باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ، مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما سلاح أبيض " كتر" – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما وبصحبتهما 4 من الأطفال الأحداث، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم فى أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.


جريمة التسول

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