وزير الأوقاف: لو أنفق العالم عُشر ما ينفقه على الحروب والسلاح لتغير وجهه

كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، نحن أمام تحديات حقيقية وأنه لا تنمية ولا معالجة لأى قضية إلا بأمن الدول واستقرارها وأن بعض الدول العربية تسببت فى وجود لاجئين بسبب الأزمات وإذا أردنا العلاج الحقيقى يجب الحفاظ على امن الدول واستقرارها قائلا: لو انفق العلم عشر ما ينفقه على الحروب والسلاح لتغير وجه العالم " ومن هنا تانى اهمية الوعى والحفاظ على امن الدول ووقف نزيف الفرقة وجمع الشمل سواء على مستوى الدول، لافتا الى ان مسمى وزارة التضامن تعنى الضمان بان يضمن المجتمع جميعا امن بعضه.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية» والذي يقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023 بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت شعار «دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية» وتنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية.