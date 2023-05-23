اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 مايو 2023 07:35 م
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هيئة كبار العلماء بالأزهر تصدر بيانا بشأن الظروف الطارئة فى السودان الشقيق

الثلاثاء، 23 مايو 2023 06:09 م
هيئة كبار العلماء بالأزهر تصدر بيانا بشأن الظروف الطارئة فى السودان الشقيق شيخ الأزهر يترأس اجتماع هيئة كبار العلماء
كتب لؤى على

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أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بيانا بشأن الظروف الطارئة التي يمر بها السودان الشقيق، وذلك خلال اجتماعها الدوري المنعقد اليوم الثلاثاء برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف. 
 
وجاء نص بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر كما يلي؛
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن ولاه، بعد:
ففي هذه الظروف القاسية التي يمر بها السودان الشقيق يشعر الأزهر الشريف، علماؤه وطلابه، أعمق الشعور، بما يعانيه إخواننا في السودان، ويدعو الله –سبحانه- أن ينعم علينا برحمته، فتتغلب دواعي الوفاق على دواعي الخلاف، وتسكت آلات القتال لتتحرك عقول الخبراء؛ بحثًا عن طريق التوافق والتضامن عما قريب.
 
وهيئة كبار العلماء بالأزهر، تتضرع إلى الله –سبحانه- أن يدفع الأذى والمكروه ويرفع الكرب والغم عنا جميعًا، ويجمعنا على كلمة سواء، إنه على ما يشاء قدير.
 
ونقول لإخواننا اللاجئين، وأخواتنا اللاجئات: لن يطول العناء والاغتراب وستعودون كرامًا إلى مواطنكم وبيوتكم عما قريب إن شاء الله، ويعم الأمن والسلام والرخاء {وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا}.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

هيئة كبار العلماء

الازهر الشريف

السودان

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