هل يؤدى شرب القهوة لإنقاص الوزن؟

كتبت نهير عبد النبى

القهوة من أكثر المشروبات التى يتناولها الكثيرون فى الصباح، وقد تكون هى المشروب الأساسى فى اليوم الذى يساعد البعض على النشاط والتركيز باقى اليوم، وبحسب ما ذكره موقع everydayhealth قد تساعد القهوة جسمك على معالجة السكر وتقليل مخاطر الإصابة بمشكلات صحية، بما فى ذلك مرض باركنسون وفشل القلب والسكتة الدماغية ومرض ألزهايمر وسرطان القولون وقد تساعدك حتى على العيش لفترة أطول.

هل القهوة تساعد على إنقاص الوزن؟

هناك أيضًا بعض الروايات التى تفيد بأن القهوة يمكن أن تساهم فى إنقاص الوزن جزئيًا، لأن القهوة مشروب منخفض السعرات الحرارية، بنحو 5 سعرات حرارية لكل كوب.

وتزيد القهوة من عملية التمثيل الغذائى لأن مكونها الرئيسى الكافيين وهو منبه يحسن التوليد الحرارى الأيضى، ووفقًا لـ Harvard Health Publishing، فإن التمثيل الغذائي السريع يعني أنك ستحرق المزيد من السعرات الحرارية خلال اليوم، سواء كنت تتحرك أو في حالة راحة، وهذا يعني أن معدل الأيض الأسرع يعزز فقدان الوزن بشكل أسرع من معدل الأيض الأبطأ.

وبالنسبة لبعض الناس فإن شرب القهوة يعزز الشعور بالامتلاء وقد يؤثر ذلك على وزنك، لأنك إذا لم تتناول وجبات إضافية ووجبات خفيفة على مدار اليوم فقد تستهلك سعرات حرارية أقل بشكل عام، وأن تناول السعرات الحرارية الزائدة مساهم رئيسى فى زيادة الوزن.

ووجدت دراسة سابقة أن الأشخاص الذين تناولوا 250 مل من القهوة (كوب واحد) ثلاث مرات يوميًا شهدوا انخفاضًا فى دهون الجسم خلال فترة الدراسة التى استمرت أربعة أسابيع، ووجدت دراسة أخرى أن شرب أربعة أكواب من القهوة يوميًا أدى إلى انخفاض بنسبة 4% في دهون الجسم خلال الدراسة التي استمرت 24 أسبوعًا، ويرجع ذلك على الأرجح إلى قدرة القهوة على دعم عملية التمثيل الغذائي.

تناول القهوة قبل التمرين قد يعزز أيضًا عملية حرق الدهون في الجسم، وجرعة قوية من الكافيين قبل 30 دقيقة من التمارين الهوائية تزيد من حرق الدهون، في حين أن العديد من خطط الأكلات الشائعة التي تحد أو تقضي على الأطعمة أو المجموعات الغذائية.

هل هناك مخاطر صحية مرتبطة بشرب القهوة؟

قبل أن تبدأ في تناول القهوة طوال اليوم ، ضع في اعتبارك أنه على الرغم من وجود بعض الأدلة العلمية لدعم تأثير القهوة على محيط الخصر لديك، إلا أنك لا تريد الإفراط في تناول القهوة، حيث أظهرت الأبحاث أن القهوة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في النوم، حتى لو شربتها قبل النوم بست ساعات، ويمكن أن يؤثر ذلك في النهاية على وزنك، لأن قلة النوم تزيد الجوع والشهية عن طريق تغيير هرمونات الجريلين، التى تؤثر على الجوع واللبتين، ما يؤثر على الشعور بالامتلاء.

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكافيين أيضًا إلى حدوث مشكلات صحية أخرى، مثل العصبية والغثيان وارتفاع ضغط الدم من القواعد الأساسية الجيدة ألا تتجاوز 400 مجم من الكافيين (أربعة أكواب من القهوة) يوميًا.