اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 مايو 2023 07:12 ص
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مخاطر الإفراط في شرب القهوة.. تعرف عليها

الثلاثاء، 23 مايو 2023 07:00 ص
مخاطر الإفراط في شرب القهوة.. تعرف عليها القهوة
كتبت رانيا عامر

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مشروب القهوة بمختلف أنواعه من المشروبات المحببة لدى الكثير من الأشخاص لدرجة العشق، ورغم فوائده المتعددة صحيا، إلا أن الإفراط في تناول القهوة يعرضك إلى تدهور في الحالة الصحية وإصابتك ببعض الأمراض.
 
وكشفت إحدى الدراسات الحديثة عن أن الإفراط في تناول مشروب القهوة السوداء بشكل يومي، يعرض مرضي الكبد لمخاطر صحية متعددة، بالاضافة إلى زيادة ضربات القلب، وذلك وفقا لما نشره موقع أكسبريس البريطاني.
 
وأوضحت الدراسة أن الكبد من بين الأعضاء المهمة في الجسم، ومسئول عن مجموعة من وظائفه الأساسية لذلك، تبقى العناية المناسبة بالكبد مهمة للغاية للحفاظ على صحتنا العامة.
 
وأوصت الدراسة مرضى الكبد بمجموعة من المشروبات الدافئة والصحية، التي يسمح لهم بشربها، من أبرزها الشاي الأخضر، اليانسون، الشمر، الحلبة.
 
 

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