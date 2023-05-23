اليوم السابع
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خلال تفقده اللجان..

نائب رئيس جامعة عين شمس: كلية العلوم تشهد تطوراً ملحوظاً فى تطوير البيئة الامتحانية

الثلاثاء، 23 مايو 2023 05:40 م
نائب رئيس جامعة عين شمس: كلية العلوم تشهد تطوراً ملحوظاً فى تطوير البيئة الامتحانية نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجان الامتحانات
كتب محمود راغب

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تفقد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب لجان الامتحانات بكلية العلوم للإطمئنان على سير أعمال الامتحانات وتطبيق كافة الإجراءات القانونية والاحترازية مع توفير الأجواء المناسبة لراحة الطلاب 
 
 
كما أجرى سعود حوار أبوى مع الطلاب للتأكد من سلاسة الامتحانات، ورافقه الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد الكلية والدكتورة إيمان محمد عبد العظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة أمانى سليمان وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 
وتشهد كلية العلوم تطوير ملموس في بيئة العمل فقد جهزت خلال التيرم الثانى  مدرجات تم تطويرها وتزويدها بتكيفات وشاشات عرض ذكية و إضاءة حديثة مثل مدرجى  حجازى و هلال  إلى جانب عدداً من القاعات والمعامل لإجراء الامتحانات لتكون سابقة هى الأولى من نوعها فى إلغاء الامتحان في الطرقات والممرات واستغلال كافة إمكانات الكلية لتهيئة بيئة امتحانية  مناسبة للطلاب.
 
 
وسعياً لتقليل البصمة الكربونية والحد من استخدام الاوراق المطبوعة واستبدالها بأنظمة إلكترونية تم تخصيص عدد من أعضاء الجهاز الإداري الأكفاء وتزويدهم بأجهزة الكمبيوتر المتصلة بنظام UMS للتسهيل على الطالب الوصول إلى لجنته الامتحانية و معرفة رقم الجلوس الخاص به ذلك إلى جانب التأكد من تواجد كل طالب بلجنته الصحيحة وفق أرقام الجلوس المطابقة على النظام الالكتروني.
 
 
كما يتم يومياً متابعة أعمال الكنترول حيث يتم رصد الدرجات إلكترونيا للأعمال الفصلية للطالب وكذلك اختبارات الشفوى ثم يقوم كل استاذ بإدخال نتائج المادة التي يقوم بتدريسها على النظام الالكتروني لتظهر النتيجة النهائية إلكترونياً.
 
 
جدير بالذكر أنه لأول مرة تجرى الاختبارات الشفوية والاختبارات النهائية لنفس المادة فى يوم واحد وذلك تسهيلاً على الطلاب ووفق إستطلاع ارائهم ليؤدى الطالب اختبار المادة شفوياً ونظرياً  فى ذات اليوم ليكون أقدر على الإلمام بالمادة العلمية وفى استعداد تام لإجتياز الاختبارات.
 
 
يخوض ماراثون إمتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية العلوم 5 آلاف طالب يؤدون الامتحانات  على فترتين زمنيتين لضمان عدم تكدس اللجان، ويستمر ماراثون امتحانات كلية العلوم بمختلف الفرق حتى 13 من يونيو المقبل.
 
 
 

جامعه عين شمس

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علوم عين شمس

امتحانات كليه العلوم



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