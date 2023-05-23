مياه الأقصر تعقد لقاء مجتمعيا بقرى الشغب وأصفون لمشروع الصرف الصحي.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر ، لقاءات مجتمعية فى الوحدة المحلية لقريتى الشغب وأصفون، وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل الممول من بنك التنمية الأفريقى AFDB بمبلغ 109 ملايين يورو.

وتناول اللقاء لشركة مياه الأقصر، بدء مراحل تنفيذ المشروع والذى يهدف لخدمة 10 قرى بمحافظة الأقصر، موزعين على 2 كلستر، وهما كلستر كيمان المطاعنة يضم قرى (الغريرة- كيمان المطاعنة- طفنيس- أصفون- حلفا 3)، حيث تم إنهاء مستندات الطرح والتصميم التفصيلي بمعرفة المكتب الاستشارى و كلستر الدبابية يضم قرى ( المعلا- الدبابية- الشغب- العديسات قبلى- العديسات بحرى )، بالإضافة لعمل دراسة جدوى مبدئية لقرى المعلا والدبابية والشغب، وشمل اللقاء طرح مقترحات المواطنين واللجان المجتمعية، وعرض عدد من الشكاوى بهدف طرحها على وحدة المشروع لوضع الحلول المناسبة لها.

وكانت قد استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، برئاسة اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس الإدارة، عدد من رؤساء مجالس الإدارة ومسئولى أربع شركات مياه شقيقه ( قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا)، بالإضافة لشركة مياه الأقصر ومسؤولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للوقوف على ما تم الوصول إليه فى إطار مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة، والخطة الاستراتيجية للشركات والخطة المستقبلية للتغير المناخى.

وناقش المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مع الشركات الشقيقة أطر العمل الحالية للوقوف على النسب المنفذة والمحققة بين الشركتين الشقيقتين قنا والأقصر، متناولاً المحاور الرئيسية للمشروع وهم إدارة الأصول وتغطية التكاليف، ورفع كفاءة الخدمة وجودتها ورفع مستوى الأداء على جميع مستويات الأنشطة.