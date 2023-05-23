وقالت ساندو ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إن "مولدوفا تحترم وستمتثل لقرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد بوتين، والتي أصدرت حكما بتوقيفه في مارس الماضى وستفعل كل ما في وسعها لتنفيذ هذه القرارات عندما يزور بوتين الجمهورية".

كانت آخر مرة يزور فيها بوتين بصفته رئيسا للدولة في قمة رابطة الدول المستقلة في أكتوبر 2002، ثم في نوفمبر 2008 بصفته رئيسا للوزراء، في اجتماع مجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، بمدينة كيشيناو.

وأصدرت المحكمة الجنائية مذكرة توقيف بحق بوتين ومفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل ماريا لفوفا-بيلوفا في 17 مارس الماضي بتهمة الترحيل غير القانوني للأطفال الأوكرانيين، مشيرة إلى أن الجرائم ارتكبت في أوكرانيا ابتداء من يوم 24 فبراير 2022 عندما بدأت روسيا اجتياحها الشامل لأوكرانيا.

وأنكرت موسكو دعاوى الجنائية الدولية، واصفة مذكرة التوقيف بأنها "غير مقبولة".