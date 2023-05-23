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"مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك" يحتفل بعيد القديسة ريتا بكنيستها بطما

الثلاثاء، 23 مايو 2023 05:15 م
"مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك" يحتفل بعيد القديسة ريتا بكنيستها بطما عيد القديسة ريتا
كتب: محمد الأحمدى

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احتفل الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، بعيد القديسة ريتا، بكنيستها، بطما، بمشاركة نيافة الأنبا يوسف أبو الخير، المطران الشرفي للإيبارشية.
 
وجاء ذلك بمشاركة الأب أبانوب كرمي، راعي الكنيسة، والقمص أنطونيوس سبع الليل، والأب أنطون عياد، والأب إرميا عياد، والأب يوحنا عطية، والأب فريد فايز، والأب إبرام نوح، والأب بولس سنادة، والأب ديو جراسياس، والأب جيروم نصير.
 
وألقى الأنبا توما عظته تحت عنوان "قلوب متقدة وأقدام تسير"، حيث تأمل في حياة القديسة ريتا، مؤكدًا أن القداسة تحتاج إلى قلوب، متقدة بحماس الله، من خلال معرفتها بالكتب المقدسة، وسماعها كلام الله، والعمل بها، ثم من خلال التناول، فنعرف الله، وتنفتح أعيننا، ثم من خلال المسيرة الروحية، التي تجعلنا نعلن فرح البشارة بالإنجيل.
 
وأضاف راعي الإيبارشي: لذلك لنسمح دائمًا بأن يرافقنا الرّبّ يسوع، القائم من بين الأموات، الذي يشرح لنا معنى الكتاب المقدّس. 
 
وتابع نيافة المطران: لنسمح للرب يسوع أن يجعل قلوبنا تتَّقِد، وبأن ينيرنا، ويغيّرنا، حتّى نستطيع أن نعلن سرّ خلاصه للعالم بالقدرة، والحكمة، اللتين تأتيان من روحه.
 
وواصل الأنبا توما حديثه قائلًا: لننطلق من جديد بقلوبٍ متَّقِدة، وبعيونٍ منفتحة، وبأقدامٍ تسير، لكي نشعل قلوبًا أخرى بكلمة الله، ونفتح عيونًا أخرى على يسوع الإفخارستيّا.
 
واختتم الاب المطران كلمة العظة، داعيًا الجميع، أن يسيروا معًا على طريق السّلام، والخلاص، الذي وهبه الله في المسيح للبشريّة، ببركة وشفاعة القديسة ريتا.
 
 
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