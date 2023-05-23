اليوم السابع
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المطران شيحان يترأس عيد القديسة ريتا بمصر الجديدة.. صور

الثلاثاء، 23 مايو 2023 01:56 م
المطران شيحان يترأس عيد القديسة ريتا بمصر الجديدة.. صور المطران شيحان يترأس عيد القديسة ريتا بمصر الجديدة
كتب: محمد الأحمدى

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ترأس المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولى على شمال إفريقيا، احتفال عيد القديسة ريتا، وذلك بكنيسة مار مارون، بمصر الجديدة.

 

وشارك فى الصلاة والاحتفال الأب نبيل رفول، راعى الكنيسة، ورئيس البطرخانة، والرسالة المارونية بمصر، والأب طارق مشعلانى، وكيل البطرخانة المارونية بمصر، والراعى المساعد بالكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات.

 

وفى كلمة العظة، أشار سيادة المطران إلى حياة القديسة ريتا، كراغبة فى التكريس منذ بداية حياتها، وتحت ضغوط والديها، تزوجت برجل صعب، وعنيد، حيث أنجبت طفلين.

 

وأضاف: رغم صعوبة الحياة، ومشاكلها، ازدادت تمسكا بإيمانها كزوجة، وأم، صلت لزوجها، ليعود لرشده، حتى عاد.

 

وبعدما قتل زوجها، ورغبة أبنائها فى الثأر لوالدهما، صلت مرة أخرى لله، لكى لا يقعا فى الخطية، فماتا قبل أن يقعا فى الخطئية المميتة.

 

وعقب فقدانها لزوجها، وأولادها، دخلت الدير بطريقة إعجازية، كما عانت أيضًا بعد طلبها من يسوع مشاركته فى الآمه، فزرع فى جبينها شوكًا كان يسبب لها أوجاعًا.

 

وتابع الأب المطران: مازال جسدها سليمًا إلى اليوم، ويفوح منه رائحة زكية، طالبًا من الجميع التعلم من سيرة القديسة ريتا، مكرسين، ومتزوجين.

 

وتضمن الاحتفال أيضًا تطواف مهيب بتمثال القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية، وإلقاء الورود من قبل محبيها.

 

 

  

 

ترأس المطران جورج شيحان
ترأس المطران جورج شيحان

 

 
عيد القديسة ريتا
عيد القديسة ريتا
 
 
جانب من ترأس المطران جورج شيحان
جانب من ترأس المطران جورج شيحان

 


الكنيسه الكاثوليكيه

المطران جورج شيحان

القديسه ريتا



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