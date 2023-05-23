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مصلحة الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من لاعب منتخب المصارعة

الثلاثاء، 23 مايو 2023 01:45 م
مصلحة الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من لاعب منتخب المصارعة مصلحة الضرائب المصرية
كتب أحمد يعقوب

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أوضحت مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول خصم مبلغ 14 ألف جنيه من اللاعب أحمد فؤاد بغدوده تحت مسمى قيمة الضرائب من مستحقاته المالية، أنه تم التواصل مع الاتحاد المصري للمصارعة، والذي خاطب مصلحة الضرائب المصرية رسميا وتوضيح الأمر.
 
وأكد الاتحاد المصري للمصارعة أن اللاعب أحمد فؤاد بغدوده يتقاضى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه شهريا من الاتحاد طبقا لقرار مجلس إدارة الاتحاد بجلسته رقم (10) بتاريخ 27/8/2022، والمستحق للاعب هو مبلغ 18 ألف جنيه عن ستة أشهر، حيث تم خصم 10% كضريبة كسب عمل، بالإضافة إلى 3%رسم تنمية طبقا للوائح وقوانين الدولة.
 
وكان على اللاعب أحمد فؤاد بغدوده مبلغ 13680 جنيها رسوم انتقاله من مركز شباب بيلا؛ وذلك للانضمام إلى المشروع القومي للموهبة، وذلك في ضوء اللائحة الداخلية للاتحاد والتي كان واجب على اللاعب سداد هذا المبلغ قبل الانتقال، وتم إرجائها لحين صرف المستحقات المالية للاعب تيسيرا عليه.
 
وأكد الاتحاد المصري للمصارعة في مخاطبته للمصلحة أن لديه جميع المستندات الدالة على ذلك موقعة من اللاعب نفسه .

مصلحة الضرائب المصرية

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أحمد فؤاد بغدوده

لاعب المصارعة الهارب

اليوم السابع بلس



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