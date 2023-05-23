مصرع وإصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقى شخص مصرعه فيما أصيب شخص أخر في حادث انقلاب بالطريق الصحراوي الشرق جنوب المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الصحراوى الشرقي، شمال كمين البرشا، بمركز ملوي، في المنيا.

انتقل فريق الإسعاف والحماية المدنية، وتبين مصرع هاني عبدالنبي، إبراهيم، 46 سنة، عامل، ومقيم بمركز ملوي، واصابة محمود أحمد محمد، 21 سنة، منجد، ومقيم بمركز ملوي .

تم نقل المصاب جثة المتوفي إلى مستشفي ملوي العام، وتم التحفظ على المركبة والمصاب وجثة المتوفي تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت النيابة العامة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحديد مدي وجود شبهه جنائية من عدمه، ولجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث.