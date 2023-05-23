مصرع طفل صدمته سيارة على طريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالي

لقي طفل في الثانية عشر من عمره مصرعه، بعدما صدمته سيارة بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة الي مستشفي طامية المركزي وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.