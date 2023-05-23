مصرع طفل صدمته سيارة على طريق أسيوط الغربى

لقي طفل في الثانية عشر من عمره مصرعه، بعدما صدمته سيارة بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة الي مستشفي طامية المركزي وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم تلقت إخطارا بوقوع حادث بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين وجود جثة لطفل في الثانية عشر من عمره ومجهول الإسم والعنوان، وتبين أن سيارة مصرعه صدمته بالطريق باتجاه اسيوط أمام بنزينه سويرس، وتم نقل الجثة الي مستشفي طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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