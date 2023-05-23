اليوم السابع
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مد خطوط الصرف الصحى لـ135 شارعًا فى البدرشين بتكلفة 27 مليون جنيه

الثلاثاء، 23 مايو 2023 01:16 م
مد خطوط الصرف الصحى لـ135 شارعًا فى البدرشين بتكلفة 27 مليون جنيه محافظة الجيزة
كتبت – مرام محمد

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تبدأ محافظة الجيزة الأسبوع المقبل تنفيذ مشروع مد خطوط الصرف الصحي للمناطق المحرمة بمركز ومدينة البدرشين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير البنية التحتية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويستهدف المشروع مد خطوط الصرف الصحى لـ153 شارعًا محرومين من الخدمة بـ5 مناطق بمركز ومدينة البدرشين، بطول 14 ألف متر، وتكلفة 27 مليون جنيه، تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

الجدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وقعا مؤخرا عقدين ضمن اتفاقية برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة بالقاهرة والجيزة والممول من الاتحاد الأوروبي (EU) بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وذلك بعد تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج في عدد من المناطق غير المخططة الأكثر احتياجا لخدمات البنية الأساسية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

 

 

 


الجيزة

البدرشين

محافظ الجيزة

الصرف الصحي

خطوط الصرف الصحي

مد خطوط الصرف الصحي للمناطق المحرومة



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