أشياء يجب فعلها قبل شرب القهوة فى الصباح

كتبت ميرفت رشاد

شرب القهوة على معدة فارغة يمكن أن يؤدى إلى إفراز مفرط للكورتيزول، ما يؤثر على الأمعاء والهرمونات والغدة الكظرية والطاقة، ولتجنب ذلك إليك عدد من الأشياء التى يجب عليك فعلها قبل شرب القهوة فى الصباح لدعم جسمك بشكل أفضل وتقليل الاستجابة المحتملة للضغط، وفقا لما نشره موقع "wellandgood".

ما يجب عليك فعله قبل شرب القهوة

1. إعادة ترطيب

يجف جسمك بين عشية وضحاها، لذا قبل الاستمتاع بقهوة الصباح، من المهم شرب مشروب غنى بالمعادن لإعادة تنشيط الإلكتروليتات، ويقترح خلط مشروب غنى بالبوتاسيوم مثل ماء جوز الهند أو عصير الصبار أو الجريب فروت أو عصير البرتقال مع قليل من الملح والماء لترطيب الصباح قبل القهوة.

2. تناول الألياف والبروتين

القهوة على معدة فارغة يمكن أن يحفز الكورتيزول ما قد يؤدى إلى ارتفاع نسبة السكر فى الدم، لكن عندما نبدأ اليوم بألياف من مصدر غذائى كامل، يمكننا أن نساعد بشكل كبير فى موازنة نسبة السكر فى الدم، ويقترح تناول نصف كوب من التوت أو الموز أو البرتقال أو التمر مع زبدة اللوز قبل قهوة الصباح.

3. انتظر 90 دقيقة بعد الاستيقاظ

تأخير الكافيين فى أول 90 دقيقة من الاستيقاظ يسمح بتحقيق أفضل توازن هرمونى، فى غضون الساعة الأولى من الاستيقاظ، ترتفع مستويات الكورتيزول لدينا بشكل مثالى وتنخفض بشكل حاد فى استجابة تُعرف باسم استجابة إيقاظ الكورتيزول لدينا، أو CAR يمثل هذا الارتفاع والانخفاض في هرمون الكورتيزول نظامًا عصبيًا صحيًا وله تأثير كبير على صحتنا المناعية وحتى خطر تطور المناعة الذاتية.

ويساعد التوقف عن تناول الكافيين لمدة 90 دقيقة الأولى فى الصباح على تعزيز أكثر توازن CAR ويمكن أن يدعم مستويات الطاقة لدينا بشكل أفضل على مدار اليوم.

4. المشى

الجمع بين المشي والضوء مفيد للهرمونات والطاقة والصحة العامة، التعرض للضوء في الصباح هو منظم ضخم لإيقاع الساعة البيولوجية، والتعرض للضوء يؤدى إلى إطلاق الكورتيزول بشكل صحي في الصباح لدعم إيقاع الجسم الطبيعى، لكن تذكر فقط نحتاج إلى ما لا يقل عن 10-15 دقيقة بدون نظارات شمسية للحصول على هذا التعرض الطبيعى للضوء.

ويوضح الباحثون أن الأحماض الموجودة فى القهوة تضعف مينا أسناننا، وتنظيف الأسنان بالفرشاة مباشرة بعد شرب القهوة يمكن أن يضر بالأسنان، بدلاً من ذلك انتظر نحو 30 دقيقة [بعد شرب القهوة لتنظيفها بالفرشاة]، يمكن أن تعيد أسنانك تمعدنها ولن يكون تنظيف الأسنان بالفرشاة مشكلة.