محافظ كفر الشيخ يناقش الخطة الاستثمارية موجهاً بسرعة انتهاء أعمال تطوير مصيف بلطيم

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموقف التنفيذي الحالي للمشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة بالخطة الاستثمارية، وذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة،وخالد المنياوي، مسئول الخطة الاستثمارية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزرات، وقيادات جميع القطاعات بالمحافظة.

وناقش محافظ كفر الشيخ، خلال الاجتماع نسب التنفيذ في المشروعات الخدمية الخاصة بالرصف والكهرباء، وعدد من المشروعات في كافة القطاعات الخدمية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق بمصيف بلطيم، والميادين، وأعمال التطوير، قبل بدء موسم الصيف 2023م.

كما شدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة الانتهاء من توريد مهمات الانارة ومتابع أعمال الرصف، والانشاءات والتجميل، المدرجين بالخطة الاستثمارية، لرفع مستوى الخدمات، والاستفادة من الاعتمادات المخصصة لمحافظة كفر الشيخ.

وتابع محافظ كفر الشيخ، مستجدات الموقف التنفيذي الحالي والاعتمادات المالية المخصصة لمراكز ومدن المحافظة للمشروعات الجارى تنفيذها على مستوى المحافظة، كما اطلع «المحافظ» كذلك على العديد من النسب المستهدف تنفيذها، والنسب الفعلية السابقة والحالية بالخطة الاستثمارية، والمتاح والمنصرف والباقى بالربع الأخير من الخطة، والتي تتضمن مشروعات الكهرباء والرصف والكبارى وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور، ومشروعات مديرية الطرق، والإدارة المركزية للموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتعليم، ومشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب.



الحضور من التنفيذيين



الحضور من وكلاء الوزرات



جانب من مناقشة المحافظ للخطة الاستثمارية