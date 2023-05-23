محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بممشى منوف الجديد.. صور

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة منوف لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة، حيث استهل جولته بتفقد أعمال إنشاء وتطوير ممشى مدينة منوف الجديد بطريق البطحة البحرية تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية، بحضور المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسى للمحافظة، والمهندس وحيد الحضرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

واستمع محافظ المنوفية لشرح تفصيلى عن أعمال التطوير بممشى منوف بطول (500) م وبتكلفة ما يقرب من (5) مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تركيب البلدورات والنجيل الصناعى والحجر الهاشمى والرخام والبرجولات الخشبية والوصلات الكهربائية وزراعة الأشجار ونباتات الزينة، ومن المقرر نهو كافة الأعمال الديكورية والإنارة خلال أسبوع تمهيداً للافتتاح، كما تفقد المحافظ النافورة الديكورية وأعمال قطع الفرمة وفرد طبقة الأساس بمحيط الممشى بداية أول كوبرى السرساوية وحتى البنك الأهلى لإقامة باركينج للسيارات بطول 800 م وذلك ضمن خطة تطوير المنطقة بالكامل.

وخلال تفقده للممشى، كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز منوف بإنشاء إدارة للإشراف على الممشى للحفاظ على ما تم تطويره والاعتناء بالمساحات الخضراء بصفة دورية لإضفاء مظهراً جمالياً وخلق متنفس حضارى لأهالى وزائرى المدينة.

كما تفقد محافظ المنوفية ممشى البطحة القبلية عقب الانتهاء من أعمال التطوير بطول 750 م، وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير بالممشى شملت إنشاء خرسانة مطبوعة وبرجولات ومساحات خضراء وأعمدة ديكورية حديثة ومقاعد للمواطنين، والتى تأتى ضمن الخطة الشاملة لإعادة الرونق الجمالى للمحافظة وإحداث نقلة حضارية بكافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وفى سياق متصل، تابع المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة (5) شوارع مدرجة ضمن الخطة الإضافية بمدينة منوف بنسبة إنجاز 70%، حيث تفقد أعمال التطوير بشارع الشوربجى من قطع الفرمة ووضع طبقة الأساس بطول 400 م وبنسبة تنفيذ 40 %، كما تفقد المحافظ أعمال وضع طبقة الأساس بشارع القارح بطول 250 م وجارى البدء فى رفع مطابق الصرف الصحى تمهيداّ لأعمال الرصف ومن المقرر نهو كافة الأعمال المقررة خلال شهر لتحقيق السيولة المرورية اللازمة كونها منطقة حيوية.

فيما تفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير بشارع برهام القبلى، حيث تم وضع طبقة الأساس وفرد طبقة السن وتشغيله بطول 350 م وبنسبة تنفيذ 40 %، كما تفقد أعمال الرصف بشارع برهام البحرى من قطع الفرمة وتكسير الأرصفة المتهالكة بطول 200 م تمهيداً للبدء فى باقى الأعمال المقررة، وخلال تفقده، وجه المحافظ رئيس المدينة بإزالة كافة الإشغالات والتعديات بالطريق العام، مشدداً على القائمين بالأعمال بتكثيف الجهود لتسريع وتيرة العمل لتحقيق نقلة نوعية بمعدلات الأداء لضمان نهو الأعمال وفق التوقيتات الزمنية مع الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية تحقيقاً للصالح العام.

و تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان المحطة ومدخل مدينة منوف سكة سرس الليان، وذلك ضمن (4) ميادين جارى تطويرها بنطاق المدينة بهدف الارتقاء بالمظهر العام وتخفيف الاختناقات بالشوارع الرئيسية.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف إلى أنه تم الانتهاء من رصف (11) شارع ببلاط الإنترلوك وهم ( شارع الشرقاوى، ابو حصوة، أبو زيد، العزب، مليك، شارع فاضل، البدوى، محمد حسنى، النادرى، الشهالى، نور )، فضلا عن الانتهاء من فرد الطبقة الإسفلتية النهائية بشارعى مسجد التقوى ورياض، وجارى رصف (5) شوارع بالمدينة وهم ( ريحان، القارح وامتداده، الجندى، الشوربجى، برهام القبلي).