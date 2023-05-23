تعليم المنوفية: لا شكاوى من امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، انتظام أعمال سير امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالى دور مايو 2023 بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اليوم الثلاثاء أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، وبلغ إجمالى عدد الطلاب الحاضرين 81 ألفا و884 طالبا وطالبة، وغياب 804 طلاب، بنسبة حضور 99,03%، وبدأت الامتحانات فى مواعيدها المقررة ووسط أجواء مستقرة ومنتظمة، ولم يتم رصد أى شكاوى من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية.

وأكد أن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية اليوم جاء طبقا المقرر الدراسى ولم نتلقى أى شكاوى نهائيا من جميع الإدارات التعليمية.

يأتى هذا فى إطار الحرص على المتابعة اليومية لمنظومة العملية الامتحانية والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.