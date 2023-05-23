محافظ الجيزة يتواصل مع طلاب الإعدادية بمستشفى 57357 لتشجيعهم فى تأدية الامتحانات

كتبت مرام محمد

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على التواصل تليفونيا مع طلاب الشهادة الإعدادية من أبناء محافظة الجيزة بمستشفى 57357 والبالغ عددهم ثمانية طلاب والذين أدوا امتحانهم اليوم فى مادتى اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

وحرص المحافظ خلال التحاور معهم على تشجيعهم للحصول علي أعلي الدرجات وبث روح التفاؤل فى نفوسهم.

واطمئن المحافظ على الحالة الصحية لهم ومدي توفير الرعاية اللازمة أثناء تأدية الامتحان وأى مطالب للاستجابة إليها.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بتوفير كافة سبل الراحة والعناية اللازمة لطلاب 57357 من أبناء الجيزة لتأدية الامتحانات دون أى معوقات مع المتابعة اليومية متمنيا لهم الشفاء العاجل.

تكليفات محافظ الجيزة جاءت خلال زيارة قامت بها محافظة الجيزة من خلال مديرية التربية والتعليم برئاسة السيد اشرف سلومة مدير المديرية ووفد مرافق من المديرية للاطمئنان علي الحالة الصحية وانتظام سير الامتحانات لطلاب المحافظة مع تقديم عدداً من الهدايا لتشجيعهم .