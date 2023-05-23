كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي يتفقان على زيادة الضغط على روسيا

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اتفقت كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي على زيادة الضغط على روسيا على خلفية الصراع الروسي الأوكراني، وإدانة تجارب كوريا الشمالية الصاروخية الباليستية.

وقال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يو، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين - في بيان مشترك أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية الإثنين - : "نتفق على بقاء الضغط الجماعي وازدياده على روسيا، خاصة من خلال تطبيق فعال لإجراءات تقييدية ذات الصلة".

وأضاف المسئولون - الذين التقوا في العاصمة الكورية الجنوبية /سول/ بعد حضورهم لقمة مجموعة الدول الصناعية السبع في مدينة /هيروشيما/ اليابانية - أنهم ملتزمون بدعم نهوض أوكرانيا وإعادة إعمارها والبقاء عازمين على دعم كييف طالما تطلب الأمر.

ودعا المسئولون كوريا الشمالية إلى وقف الأفعال التي تثير من التوترات العسكرية والعودة إلى محادثات نزع السلاح النووي، كما أكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل أبدا امتلاك كوريا الشمالية لأسلحة نووية باعتباره الوضع الطبيعي، تمامًا مثل عدم قبول الصراع الروسي الأوكراني.

كما أشار يون إلى أنهم أقروا بأن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية تشكل تهديدًا خارج شبه الجزيرة الكورية.