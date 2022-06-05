اليوم السابع
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بحضور الأنبا رافائيل..

أجراس كنائس زويلة وطبول الكشافة تدق لاستقبال موكب العائلة المقدسة

الأحد، 05 يونيو 2022 08:29 م
أجراس كنائس زويلة وطبول الكشافة تدق لاستقبال موكب العائلة المقدسة أجراس كنائس زويلة وطبول الكشافة تدق لاستقبال موكب العائلة المقدسة
كتب محمد الأحمدى

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دقت منذ قليل أجراس كنائس زويلة الأثرية، وطبول الكشافة، لتعلن عن وصول نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة.
 
وكان في استقباله فرق الكشافة التى رفعت علم مصر والأعلام الكشفية فى السماء، في موكب مهيب يتقدمه خورس الشمامسة وهم ينشدون لحن (إك إزماروؤت) كما اصطف أفراد الكشافة على جانبي الطريق المؤدي إلى الكنيسة ترحيبًا بقدومه.
 
وتعد كنائس زويلة الأثرية من أقدم كنيسة بالقاهرة وتباركت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس السيدة العذراء مريم، ومار جرجس، وأبي سيفين ومزار القديس صليب الجديد وديري السيدة العذراء ومارجرجس.
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

العائله المقدسه

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