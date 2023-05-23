اليوم السابع
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قطع وضعف المياه ببعض قرى ناصر واهناسيا وبني سويف.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء، 23 مايو 2023 11:57 ص
قطع وضعف المياه ببعض قرى ناصر واهناسيا وبني سويف.. تعرف على التفاصيل قطع المياه - ارشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف،أنه قد تقرر قطع المياه عن قرى (دنديل والحمام /مركز ناصر)، وضعفها بمدينة اهناسيا وقرى (النويرة ، العواونة ، قاى) ، وأيضا ضعفها  بقريتي (إبشنا وبلفيا/ بني سويف)، وذلك غداً الأربعاء  24 مايو ، من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 ظهرًا، وذلك للقيام بأعمال صيانة بمحطة معصرة نعسان القديمة .

وإذ تعرب الشركة عن اعتذارها عن قطع وضعف المياه خلال الفترة المذكورة، فإنها تناشد المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

 

 



 

 


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