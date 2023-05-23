قطع المياه عن قرى ليسا الجمالية بالدقهلية اليوم لمدة 12 ساعة لأعمال الصيانة

تشهد قرى ليسا التابعة لمركز الجمالية شمال محافظة الدقهلية، والعزب التابعة لها انقطاع للمياه لمدة 12 ساعة اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً، وذلك اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية عن ذلك.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال صيانة على خط مياه قطر 560 مم (بولى إيثيلين) المغذى لقرى ليسا الجمالية.

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين أثناء فترة الانقطاع.

ومن جانبه وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لرئيس مركز الجمالية بمتابعة أعمال الصيانة وذلك سرعة اعاده المياه مرة أخرى للمواطنين وتذليل أى عقبات فى العمل لضمان سرعة إنجاز المهمة.