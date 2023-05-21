مقتل شخص وإصابة آخر بطلق ناري بسبب تجدد خلافات سابقة في الدقهلية

الدقهلية- محمد الحبشي

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بطلق ناري في القدم، نتيجه خلافات في قرية كفر أبوناصر مركز دكرنس محافظة الدقهلية ، وتم نقل الجثمان للمشرحه ونقل المصاب للمستشفي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة دكرنس، بورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة وإستخدام سلاح ناري.

انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة دكرنس، إلي مكان البلاغ محل الواقعه، وبالفحص والتحري تبين وقوع مشاجرة بالأسلحه النارية، نتج علي إثرها مصرع خالد أيمن صبحي الدسوقي بطلق ناري في الصدر، وإصابة عمرو. ا. ال، مصاب بطلق ناري في القدم، نتيجه تعدي حازم. ع، 20 عام، مقيم قرية نجير دائره المركز عليهما، نتيجه تجدد خلافات سابقه فيما بينهم.

تم ضبط المتهم بمعرفه قوات الأمن، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، والتحفظ علي الجثمان داخل مشرحة مستشفي دكرنس العام، وإخطار النيابه العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.