قاتل صديقه بالجمالية يعترف: "خلافات قديمة السبب"

كتب عبد الله محمود

"مافيش صاحب يتصاحب"، هذه الجملة لخصت جريمة قتل دارت تفاصيلها في الجمالية، بعدما أقدم شخص على انهاء حياة صديقة بسبب خلافات بينهما، وتم ضبط القاتل، حيث اعترف تفصيليا بارتكابه الجريمة، مؤكدا أن خلافات قديمة جمعت بينهما، وأن الوسطاء حاولوا التدخل لاحتواء الأمر، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، فأعد سكينا وطعن بها المجني عليه.

وتمكن رجال المباحث من القبض على عاطل قتل شخص طعنا بالسكين أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات فى منطقة الجمالية بالقاهرة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، يفيد بتلقيه إشارة من أحد المستشفيات بوصل شاب جثة هامدة، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في الصدر، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وصديقه بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة، قام إثرها المتهم بطعن المجني عليه بطعنة نافذة بسلاح أبيض مطواة وفرّ هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.