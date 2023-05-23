ضبط 1600 كيلو فراولة منتهية الصلاحية خلال حملة رقابية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ب البحيرة ، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية بمركز كفر الدوار.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1600كيلو فراولة مجمدة منتهية الصلاحية داخل ثلاجة لحفظ المواد الغذائية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشرف على الحملة الرقابية المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

وتأتى هذه الحملات فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات الرقابية والمرور الدورى على الأسواق والمحلات والثلاجات، لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية

وشددت نائب المحافظ على العمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين