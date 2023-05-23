اليوم السابع
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شركة مياه البحر الأحمر تنظم يوما بيئيا للتوعية المائية بشواطئ الغردقة

الثلاثاء، 23 مايو 2023 11:11 ص
شركة مياه البحر الأحمر تنظم يوما بيئيا للتوعية المائية بشواطئ الغردقة جانب من الحدث
البحر الأحمر - عماد عرفة

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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع مجمع إعلام الغردقة، يوم بيئي توعوي بشاطئ العائلات، للتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها.  
 
وحث القائمين علي تنظيم اليوم البيئى المشاركين على عدم إهدار مياه الشرب واستخدامها فى غير الأغراض المخصصه لها، كما تم تنفيذ ندوة للتوعية و توزيع هدايا رمزية ومطبوعات ومطويات تحمل عدد من رسائل التوعية. 
 
كما تم تعريف رواد الشاطئ بالقطع الموفرة والتي تساهم في توفير 50% من كميات المياه وكذلك التوعية بالخدمات التي تقدمها الشركة وفى مقدمتها خدمة الخط الساخن 125 الذى يعمل طوال 24 ساعة على تلقى استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور.
 
 
 


 

 


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