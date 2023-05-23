سقوط "مستريح" الصوب الزراعية والمزارع السمكية فى القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من بعض المواطنين، بتضررهم من مالك مجموعة شركات بالقاهرة الجديدة مقيم بمحافظة القاهرة.

كشفت قوات الأمن قيام المتهم بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجالات (الزراعة بالصوب الزراعية – المطاعم - الأسمدة - المأكولات البحرية - المزارع السمكية) مقابل أرباح متفق عليها، وتوقفه عن سداد تلك الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية.

وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مكان اختباء المذكور وضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته للنشاط الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.