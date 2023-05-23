وقال بيان المكتب الإعلامي للجنة اليوم الثلاثاء: "رفعنا دعوى جنائية بموجب مواد لقانون الجنائي الروسي، التي تتعلق بالعمل الإرهابي والتعدي على حياة ضباط إنفاذ القانون ومحاولة القتل والتدمير المتعمد أو الإضرار بالممتلكات والتداول غير القانوني للأسلحة والمتفجرات".

وأضاف البيان: "لقد هاجم أعضاء في التشكيلات المسلحة الأوكرانية منطقة جرايفورون بمقاطعة بيلجورود أمس الاثنين، حيث تعرضت المباني السكنية والإدارية ومنشآت البنية التحتية المدنية للقصف بقذائف الهاون والمدفعية وأصيب عدد من المدنيين بجروح"، لافتا إلى أنه يجري حاليا تنفيذ إجراءات استقصائية وعملياتية بهدف التحقق من هوية المهاجمين وجميع ملابسات الحادث.

من جهة أخرى، أعلن أولكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون إطلاق النيران على منطقة خيرسون 61 مرة، ما أدى إلى مقتل شخص واحد.

وقال بروكودين -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إن الجيش الروسي نفذ 61 هجوما؛ حيث أطلق 373 صاروخا من المدفعية الثقيلة وأنظمة جراد والدبابات والصواريخ والطائرات بدون طيار والطائرات.

وقال بروكودين: "لقد قصف الجيش الروسي مناطق سكنية في المنطقة وأراضي ومصنعا في خيرسون ومؤسسات في منطقة بريسلاف"، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

وأوضح أنه تم إجلاء 47 شخصا من أراضي المنطقة المحررة من القوات الروسية.