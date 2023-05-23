وأضاف اشتية ، أمام المؤتمر العام لنقابة الصحفيين 2023 "مؤتمر الشهيدة شيرين أبو عاقلة"، المُنعقد في مبنى الهلال الأحمر في مدينة البيرة الفلسطينية، أن الصحافة عين الحقيقة في فلسطين، وهي في مواجهة مع من يريدون أن يُطفئوا نور الحقيقة.

وتابع أن الصحافة هي إحدى أهم أدوات تفعيل الديمقراطية في أي مجتمع، وماعون لصيانة الأطر الديمقراطية ورافعة التغيير في المجتمعات وصانعة الرأي العام .

وأكد اشتية التزام حكومته بحرية الصحافة وحرية الرأي والتفكير وحق الصحافة في الاستقصاء والوصول إلى المعلومات، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة لدراسة أوضاع الصحفيين العاملين في مهنة البحث عن المتاعب، وحمايتهم، وتوفير أفضل الظروف لعملهم لأداء رسالتهم بمهنية ومسؤولية تمليها عليهم قوانين المهنة .

ولفت اشتية إلى أن فلسطين تعيش ظروفا غير طبيعية،ورغم ذلك تتعدد المشارب الإعلامية التي تعكس تعددية سياسية، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تُجري إسرائيل 5 انتخابات في أربع سنوات وأن تحرم الفلسطينيين من حقهم في الانتخاب بحرمانهم من إجراء الانتخابات في مدينة "القدس" المحتلة.

وأكد اشتية باسم الصحفيين ضرورة النضال من أجل الحق الديمقراطي مثلما يتم النضال من أجل إنهاء الاحتلال وأدواته الاستعمارية، وأن حكومته تعمل على إنجاز الوحدة الوطنية على أساس وحدة الهدف ووحدة أدوات النضال، مستندة إلى برنامج نضالي وسياسي متفق عليه.



وأشار اشتية إلى أن القناص الإسرائيلي الذي قتل الصحفية المخضرمة شيرين أبو عاقلة أراد أن يردي شاهدة لتصبح شهيدة، ولتنضم إلى 50 صحفيا سبقوها إلى العلى، بما فيهم الشهيد ياسر مرتجى، مؤكدا أن الحكومة ستبقى وفية لدم الشهداء وأنها ستتابع ملف المحكمة بكل الوسائل.

