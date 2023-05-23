اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مايو 2023 10:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس هيئة الاستثمار: بدء العمل رقميا بشكل متكامل بحلول يوليو المقبل

الثلاثاء، 23 مايو 2023 08:46 م
رئيس هيئة الاستثمار: بدء العمل رقميا بشكل متكامل بحلول يوليو المقبل المهندس حسام هيبة
أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن هناك تحديات تقابل العاملين في مجال الاستثمار، ومنها عدم وضوح القرارات، منوهًا أن الحكومة وهيئة الاستثمار تعمل حاليًا في رقمنة وحوسبة كل الخدمات التي تقدمها الهيئة، مما يساهم في سهولة العمل وسيتم التعامل بشكل متكامل بالرقمنة بحلول شهر يوليو المقبل.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، أن أهم المشكلات التي تعرقل المستثمرين في مصر، تتمثل في التواصل غير الجيد بين الجهات وبعضها البعض، عدم وضوح الإجراءات وليس القوانين وبالتالي يجب تسهيل الإجراء نفسه، مؤكدًا أن كثرة الإجراءات والقرارات تعمل على الارتباك بين الأشخاص، لذا لابد من استقرار القرارات المتعلقة بالتعاملات المالية أو إصدار القوانين.
 
وأشار إلى أن التحديات والحلول واضحة للجميع في ملف الاستثمار، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وجه جميع الجهات المعنية بالاستثمار بسرعة التنفيذ ووضع الإجراءات الميسرة للتنفيذ.

الاستثمار

الرقمنه

الهيئه العامه للاستثمار

المهندس حسام هيبة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة