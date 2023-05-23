رئيس مدينة أشمون يتابع أعمال توريد محصول القمح بمجمع الصوامع

المنوفية - محمود شاكر

تابع المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أعمال توريد محصول القمح بمجمع الصوامع بأشمون، وذلك مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق مركز أشمون ومتابعة انتظام عملية توريد محصول القمح هذا العام.

كما تفقد النمر جهاز فحص القمح من خلال اللجنه الثلاثية المشكلة من البنك الزراعي والتموين وهيئة سلامة الغذاء، للتأكد من مطابقته لكافة الاشتراطات والضوابط اللازمه للتخزين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات إستلام وتوريد محصول القمح وفحصه للتأكد من مطابقته لكافة الاشتراطات والضوابط اللازمة لعملية التخزين.

وناشد النمر جموع المزارعين بمركز أشمون بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام مؤكداً بأن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بمحصول القمح ولا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.