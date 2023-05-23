توريد 128052 طن قمح للشون والصوامع بالغربية

أعلنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين قسم صيانة الحبوب بيان بتوريد القمح المحلي موسم 2023 حيث بلغ ماتم توريدة الي 22 صومعة وشونة بنطاق المحافظة بلغ 128052,898 طن و 898 كيلو قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتي الآن منذ بداية موسم حصاد المحصول.
وأوضحت المديرية في بيانها أن شون البنك الزراعي استقبلت اليوم، 1555,545 طن وبلغ ما سبق توريده 57688,488 طن وبلغ الاجمالي 59244,033 طن.
واستقبلت صوامع شركة المطاحن اليوم 941,504 طن وبلغ ما سبق توريده 50167,682 طن، 51109,186 طن
كما استقبلت شون الشركه المصرية القابضة اليوم 121,730 طن، وبلغ ما سبق توريده 17577,949 طن بإجمالي 17699,679 طن
وبلغ إجمالى ما تم توريده اليوم بمحافظة الغربية 2618,779 طن، وبلغ ما سبق توريده 125434,119 طن، بإجمالي 128052,898 طن
وتبلغ اجمالى المساحة المنزرعة بالقمح بالمحافظة 134250 فدان.
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