توريد 128052 طن قمح للشون والصوامع بالغربية

وأوضحت المديرية في بيانها أن شون البنك الزراعي استقبلت اليوم، 1555,545 طن وبلغ ما سبق توريده 57688,488 طن وبلغ الاجمالي 59244,033 طن.

واستقبلت صوامع شركة المطاحن اليوم 941,504 طن وبلغ ما سبق توريده 50167,682 طن، 51109,186 طن

كما استقبلت شون الشركه المصرية القابضة اليوم 121,730 طن، وبلغ ما سبق توريده 17577,949 طن بإجمالي 17699,679 طن

وبلغ إجمالى ما تم توريده اليوم بمحافظة الغربية 2618,779 طن، وبلغ ما سبق توريده 125434,119 طن، بإجمالي 128052,898 طن

وتبلغ اجمالى المساحة المنزرعة بالقمح بالمحافظة 134250 فدان.