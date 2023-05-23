رئيس تحرير صحيفة عُمان: زيارة السلطان هيثم لمصر أحدثت زخما كبيرا ونتائج إيجابية

إيمان حنا

قال الكاتب الصحفى العُمانى عاصم الشيدى رئيس تحرير صحيفة عمان وأحد أعضاء الوفد الصحفى والإعلامى المرافق للسلطان هيثم بن طارق خلال زيارته لمصر، إن الزيارة التي قام بها السلطان هيثم بن طارق أثمرت عن نتائج إيجابية، وأحدثت زخما كبيرا خاصة على الصعيد الاقتصادى، وشاهدناه توقيع اتفاقيات وأخرى قيد الدراسة، إضافة إلى الترحيب الكبير من قبل المستثمرين المصريين بالاستثمار في سلطنة عمان .

هذه زيارة تاريخية فهى الأولى منذ تولى السلطان الحكم، عقب القمة العربية الـ32 التى شهدت عودة سوريا إلى الجامعة العربية، إضافة إلى أهدافها ونتائجها، وجاءت لتؤكد أن العلاقات تتجه دائما للأفضل وأن هناك رغبة متبادلة لتنميتها ، ومما لا شك فيه أن الشق الاقتصادى أصبح يحتل أهمية كبيرة في العلاقات بين الدول.

وأضاف الشيدى، لـ"اليوم السابع"، أن العلاقات التي تجمع البلدين تمتاز بالثبات على مر قرون ، وترتكز على الحضارتين العريقتين لكل من مصر والسلطنة، لذلك ثبتت قوة تلك العلاقات رغم المتغيرات والتحولات الكبيرة بالمنطقة والعالم، ولم تواجه العلاقة أى خلافات .

استطرد الشيدى قائلا: إن السلطان الراحل قابوس بن سعيد حرص على زيارة مصر عشرات المرات ، فكانت لها مكانة خاصة لديه .

وأكد أن هناك عادات وتقاليد مشتركة بين الشعبين خاصة فى صعيد مصر، واستعانت سلطنة عمان بالمعلمين المصريين فى عام 1970 منذ بداية النهضة الحديثة بالسلطنة .

وأكد أن عُمان تنظر لمصر باعتبارها ركيزة أساسية فى العالم العربى، قوة العالم العربى تعتمد على قوة مصر فهى دولة مركزية تاريخيا وحضاريا وسياسيا ، إضافة إلى الكتلة السكانية الكبيرة بها، لذا تحرص سلطنة عمان على تقوية أواصر تلك العلاقات مع مصر.

وتبقى مصر كما وصفها وزير الخارجية السابق يوسف بن علوى :" إنها الركيزة التى تتكئ عليها الأمة العربية".

وكان السلطان هيثم قد اختتمت زيارته إلى القاهرة، الاثنين، بعد زيارةٍ رسميةٍ استغرقت يومين، وكان الرئيس السيسي في مقدمة مودعي سلطان عُمان لدى مغادرته مطار القاهرة الدولي، كما كان في الوداع السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وبعث السلطان هيثم بن طارق برقية شكر وتقدير إلى الرئيس السيسي لدى مغادرته، أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره للرئيس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.