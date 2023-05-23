اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مايو 2023 08:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس التنمية الصناعية: تصنيع الملابس والصناعات الكيماوية قطاعات واعدة فى مصر

الثلاثاء، 23 مايو 2023 07:48 م
رئيس التنمية الصناعية: تصنيع الملابس والصناعات الكيماوية قطاعات واعدة فى مصر المهندس محمد عبد الكريم
محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن مصر تستعيد وضعها في قطاع الصناعة وقبل ذلك كان ينقصنا البنية التحتية للصناعة ولكن أنهينا بنية تحتية ممكنة للصناعة، موضحا أن الصناعة تحتاج خطة طويلة الامد تستغرق سنوات لإنشاء قاعدة صناعية طويلة.
 
وأشار محمد عبد الكريم، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أنهم وقفوا أمام التحديات خلال جلسات الحوار الوطني وكيف نتحول لدولة تنافسية، مؤكدا أن أهم مؤشر على تطور الصناعة هو زيادة الصادرات وهذا ما دعا اليه الرئيس السيسي لرفع الصادرات لـ100 مليار دولار.
 
وأوضح محمد عبد الكريم، أن هناك قطاعات مستقبلية واعدة للتنمية الصناعية في مصر ويبدأ بعدها يكون في تخطيط صناعي على مستوى قصير ومتوسط وبعيد ونعيد حسابتنا في المحافظات وما بها من مواد خام للتركيز عليها، ذاكرا أكثر القطاعات الواعدة للاستثمار في مصر مثل الملابس والمنسوجات، وقطاع الصناعات الكيماوية، وقطاع الصناعات الهندسية.

التنمية الصناعية

الحوار الوطني

تصنيع الملابس

الصناعات الهندسية

رئيس التنمية الصناعية



الموضوعات المتعلقة

أستاذ تمويل: توقيت إجراء الحوار الوطنى مهم.. والمشاركون لديهم هدف واحد

الثلاثاء، 23 مايو 2023 07:10 م

‎تعزيز التنافسية وتقديم حوافز تصديرية.. مقترحات الحوار الوطنى لدعم الاستثمار

الثلاثاء، 23 مايو 2023 07:06 م

ممثل التجمع بالحوار الوطنى لرئيس هيئة التنمية الصناعية: وجودك معنا لتسمع

الثلاثاء، 23 مايو 2023 06:51 م

تعرف على توصيات لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني.. أبرزها تحديد الأولويات

الثلاثاء، 23 مايو 2023 06:48 م

مقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى: قرارات "الأعلى للاستثمار" هامة ونحتاج إزالة المعوقات

الثلاثاء، 23 مايو 2023 06:41 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة