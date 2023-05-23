رئيس التنمية الصناعية: تصنيع الملابس والصناعات الكيماوية قطاعات واعدة فى مصر

محمد شعلان

أكد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن مصر تستعيد وضعها في قطاع الصناعة وقبل ذلك كان ينقصنا البنية التحتية للصناعة ولكن أنهينا بنية تحتية ممكنة للصناعة، موضحا أن الصناعة تحتاج خطة طويلة الامد تستغرق سنوات لإنشاء قاعدة صناعية طويلة.

وأشار محمد عبد الكريم، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أنهم وقفوا أمام التحديات خلال جلسات الحوار الوطني وكيف نتحول لدولة تنافسية، مؤكدا أن أهم مؤشر على تطور الصناعة هو زيادة الصادرات وهذا ما دعا اليه الرئيس السيسي لرفع الصادرات لـ100 مليار دولار.

وأوضح محمد عبد الكريم، أن هناك قطاعات مستقبلية واعدة للتنمية الصناعية في مصر ويبدأ بعدها يكون في تخطيط صناعي على مستوى قصير ومتوسط وبعيد ونعيد حسابتنا في المحافظات وما بها من مواد خام للتركيز عليها، ذاكرا أكثر القطاعات الواعدة للاستثمار في مصر مثل الملابس والمنسوجات، وقطاع الصناعات الكيماوية، وقطاع الصناعات الهندسية.