رئيس البنك الأفريقى للتنمية يُسلط الضوء على منصة المشروعات الخضراء "نُوَفِّي"

كتب محمد أسعد

أكينومي أديسينا يعلن زيادة التمويلات المختلطة المُوجهة لمحور المياه ضمن برنامج "نُوَفِّي" إلى 2.2 مليار دولار

قال أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية ، إن جمهورية مصر العربية أطلقت مبادرة هامة لدفع جهود التنمية في قطاع المياه والغذء والطاقة من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

وجاء ذلك خلال كلمته الرسمية ضمن حفل افتتاح الدورة 58 من الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ورؤساء عدد من الدول والحكومات الأفريقية، وأكثر من 4000 مشارك من مؤسسات التمويل الدولية والأفريقية.

وأضاف رئيس البنك الأفريقي للتنمية، أنه في ضوء سعي الدول الأفريقية لتعزيز جهود العمل المناخي في ظل مساهمتها بنسبة 3% فقط من الانبعاثات الضارة، فقد أطلقت مصر هذه المبادرة الضرورية لتعزيز العمل المناخي من خلال حشد استثمارات مناخية بقيمة 14 مليار دولار لتعزيز الأمن المائي والغذائي والطاقة.

وتابع: البنك الأفريقي للتنمية يعزز جهوده لدعم محور المياه ضمن البرامج من خلال حشد تمويلات من شركاء التنمية بقيمة 1.4 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات تحلية المياه ودعم جهود الإدارة المستدامة للموارد المائية".

وأضاف رئيس البنك: يسعدنا أن نعلن أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن البنك الأفريقي للتنمية سيعمل على زيادة هذه التمويلات المتاحة من شركاء التنمية لنحو 2.2 مليار دولار.

جدير بالذكر أن محور المياه ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" يتضمن 3 مشروعات رئيسية، الأول في قطاع تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، حيث من المستهدف تنفيذ 5 محطات بقدرات 525 ألف متر مكعب يوميًا، قابلة للزيادة إلى 1.75 مليون متر مكعب يوميًا، ثانيُا من المستهدف تنفيذ مشروع توسيع نطاق الري باستخدام الطاقة الشمسية لتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة، بالإضافة إلى تحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية، ويعزز المشروع كفاءة استخدام المياه ويزيد من الإنتاجية ويبلغ عدد المستفيدين 7.5 مليون مستفيد من المزارعين والأسر في المناطق الريفية، سيتم تنفيذ المشروع في الأراضي الزراعية القديمة التي تستخدم الري التقليدي وسيمكن المشروع من اتخاذ تدابير فعالة في نحو 500 ألف فدان تغطي عدة قنوات كاملة في وادي النيل والدلتا.

وانطلاقًا من العلاقات القائمة بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية لاسيما في مجال مشروعات المياه، يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في قطاع المياه من خلال تنسيق الجهود مع شركاء التنمية الآخرين وحشد التمويلات لتنفيذ المشروعات المتفق عليها.

وساهم البنك في تمويل مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، والتي تعد من أكبر المحطات من نوعها بالشرق الأوسط، حيث تعمل على معالجة 2.5 مليون متر مكعب مياه يوميًا، كما ساهم البنك في تمويل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبورواش، وتبلغ الاستثمارات التراكمية للبنك في مصر نحو 6.7 مليار دولار تتنوع في مختلف القطاعات الحيوية مثل الطاقة والمياه ومحطات الصرف الصحي والنقل والخدمات المالية.

ومؤخرًا وافق البنك الأفريقي للتنمية، على ضمان ائتمان جزئي بقيمة 345 مليون دولار بما يعادل “الرنمينبي” (العملة الصينية) لمصر لزيادة الوصول إلى سوق سندات الباندا لتمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت خلال يوليو 2022، برنامج "نُوَفِّي"، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية في ضوء الجهود الوطنية لتحفيز العمل المناخي وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، بإعداد والترويج لقائمة المشروعات الخضراء، بهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الخضراء، وأيضًا التمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، انطلاقًا من توجه الدولة نحو توسيع قاعدة دور القطاع الخاص في جهود التنمية.

وخلال مؤتمر المناخ COP27، تم توقيع 30 وثيقة ما بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم وخطابات نوايا لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، و"نُوَفِّي+"، كما أعلن تحالف جلاسجو المالي GFANZ لمؤسسات الاستثمار وبنوك وصناديق الاستثمار وشركات القطاع الخاص عن التعاون مع الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج "نوفي”، وفي ذات السياق صدر الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة ألمانيا لدعم محور الطاقة بالبرنامج، وأعلن صندوق الاستثمار في المناخ CIF عن فوز مصر واختيارها ضمن دول المجموعة الأولي المؤهلة للدعم الاستثماري والفني وذلك علي خلفية مشروعات برنامج نوفي.