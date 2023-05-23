اليوم السابع
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في افتتاح اجتماعات سنودس إبروشية مصر..

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: هدفنا تحول الرؤية لخدمة عمل فعالة

الثلاثاء، 23 مايو 2023 12:49 ص
رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: هدفنا تحول الرؤية لخدمة عمل فعالة المطران سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية
كتب: محمد الأحمدى

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افتتح الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية سنودس ابروشية مصر لعام 2023 رافعًا شعار نقوم ونبنى لاكتمال شعار الإبروشية  "كنيسة حية لمجتمع أفضل" وإذ بدأت الاجتماعات بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك وتستمر حتى الخميس المقبل.

وفى البداية ترأس رئيس الأساقفة صلوات القداس الإلهى قبيل أولى الجلسات قائلًا: نحن لنا دعوة أن نثبت فى المسيح وكلامه إذ يحررنا الحق وكلمة الله من قيودنا واحد تلو الآخر ونكون لنا شركة معه وننمو فى كل شيء.

وأضاف رئيس الأساقفة: هناك شروط لتحقيق وعود الله لنا وهى أن نثبت فيه وفى كلامه وهو فينا وحينها.

ويقول المسيح تطلبون ما تريدون فيكون لكم، مؤكدا أن الصلاة ونتيجة الاتحاد بالمسيح يأتى ذلك بالثمر فى حياتنا وخدمتنا فالثابت فى المسيح يصلى دائما وبحرية دون قيود مثلما يتحدث مع الصديق المقرب.

واستعرض رئيس الأساقفة تقارير العام الماضى من المؤسسات المجتمعية والقطاعات المختلفة التابعة للكنيسة، كما تحدث عن مستجدات العلاقات المسكونية وأنشطة الحوار بين الأديان ومشاركة الإقليم فى كثير من المؤتمرات الدولية، ثم تحص رئيس الأساقفة عن الكنائس المحلية وخدماتها وأبرز ما جاء فى السنة الماضية.

 


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